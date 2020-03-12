Стало известно, в каком стиле оформят Киров к 75-летию Победы

12 Март 2020 2020-03-12T13:54:34+03:00

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В 2020 году отмечается 75-летие со дня окончания Великой Отечественной войны. В администрации Кирова рассказали о подготовке к оформлению города тематическими плакатами и баннерами.

Новый дизайн разработали по общероссийскому образцу. Центральным элементом стала цифра 75, которая состоит из стрелок, использовавшихся на картах генштабов. По мнению авторов, это символизирует движение Красной армии на фронтах войны. Также в мэрии отмечают, что на различных элементах будет встречаться девиз «Киров - город трудовой славы».

Так, 20 растяжек появятся над улицей Московской, по ходу движения колонны Бессмертного полка. Кроме того, оформят консоли на путепроводах и мостах города. А на въездах и выездах из Кирова установят конструкции высотой до шести метров. В скверах и парках будут стоять информационные стенды, рассказывающие о вкладе нашего города в Великую Победу.

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ИСТОЧНИК KP.RU