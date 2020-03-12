2020-03-12T13:54:34+03:00
Общество

Стало известно, в каком стиле оформят Киров к 75-летию Победы

К праздничной дате разработан новый дизайн
Александр МАКАРОВ
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Стрелки символизируют движение Красной армии на фронтах. Фото: admkirov.ruСтрелки символизируют движение Красной армии на фронтах. Фото: admkirov.ru
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В 2020 году отмечается 75-летие со дня окончания Великой Отечественной войны. В администрации Кирова рассказали о подготовке к оформлению города тематическими плакатами и баннерами.

Новый дизайн разработали по общероссийскому образцу. Центральным элементом стала цифра 75, которая состоит из стрелок, использовавшихся на картах генштабов. По мнению авторов, это символизирует движение Красной армии на фронтах войны. Также в мэрии отмечают, что на различных элементах будет встречаться девиз «Киров - город трудовой славы».

Так, 20 растяжек появятся над улицей Московской, по ходу движения колонны Бессмертного полка. Кроме того, оформят консоли на путепроводах и мостах города. А на въездах и выездах из Кирова установят конструкции высотой до шести метров. В скверах и парках будут стоять информационные стенды, рассказывающие о вкладе нашего города в Великую Победу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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