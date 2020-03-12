2020-03-12T14:41:10+03:00
Общество

В Шабалинском районе сотрудников компании уволили без выплаты компенсаций

Свои деньги работникам пришлось получать через прокуратуру
Анастасия РОМАНОВА
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После вмешательства прокурора руководитель полностью погасил долги перед сотрудниками.После вмешательства прокурора руководитель полностью погасил долги перед сотрудниками.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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В Шабалинском районе директор одной из местных компаний уволил своих сотрудников, решив недоплатить им причитающееся. Бывшим работникам предприятия пришлось обращаться с жалобой в соответствующие органы. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.

После этих обращений в компании в селе Черновское провели проверку. Выяснилось, что руководитель действительно решил распрощаться с сотрудниками и при этом сэкономить на них. Семерым работникам не выдали зарплату и компенсации за неиспользованный отпуск на 100 тысяч рублей.

На директора компании завели дело об административном правонарушении. После вмешательства прокурора нерадивый руководитель полностью погасил свои долги, выдав честно заработанные деньги бывшим сотрудникам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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