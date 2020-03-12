2020-03-12T12:09:11+03:00
Происшествия

В Вятских Полянах мужчина в состоянии аффекта расправился с соперником

Теперь местный житель предстанет перед судом
Анастасия РОМАНОВА
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Житель Вятских Полян предстанет перед судом за убийство своего знакомого.Житель Вятских Полян предстанет перед судом за убийство своего знакомого.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителя Вятских Полян осудят за убийство своего знакомого. Погибший покушался на жену своего друга, а тот в ответ - на его жизнь. Об этом сообщает Следственный комитет по Кировской области.

В ночь с 31 декабря 2019 на 1 января 2020 года в Вятских Полянах собралась компания из трех человек. 37-летний обвиняемый с женой и 35-летний мужчина отмечали наступление Нового года. Видимо, друг семьи перебрал, заявив в какой-то момент празднования, что он бы хотел «продолжать отношения» с женой своего знакомого. И потребовал: пусть они разводятся, чтобы не мешать счастливой совместной жизни. Потрясенный таким требованием муж, естественно, ответил отказом. Тогда собственная жена добила его сама, добавив, что решила подать на развод. Услышав это, разъяренный мужчина схватил топор и несколько раз ударил им по голове бывшего друга. Тот погиб на месте.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Ему вменяют «убийство, совершенное в состоянии аффекта», за которое мужчина может сесть на срок до трех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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