На расчистку двух рек в Кировской области выделят почти 10 млн рублей

12 Март 2020 2020-03-12T14:33:02+03:00

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В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в Кировской области расчистят семикилометровый участок в устье реки Вятки и русло реки Плоской в поселке Коминтерновском. На проведение работ выделят 9,9 млн рублей. Работы проведут в 2021-2022 годах.

Также в министерстве охраны окружающей среды Кировской области сообщили о планах провести укрепление берега водохранилища в Белой Холунице. Кроме того, в ближайшие годы реконструируют гидроузел на реке Идык у деревни Пестерево Кильмезского района и завершат работы на гидроузле в поселке Нижнеивкино Куменского района. А вот на гидроузле Шошминского водохранилища в местечке Опытное Поле Яранского района сделают капитальный ремонт.

На все эти работы потребуется около 127 млн рублей. Их выделят в 2021-2023 годах из федерального бюджета.

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ИСТОЧНИК KP.RU