2020-03-10T09:10:56+03:00
Общество

В Кировской области школьников научат информационной безопасности

С 10 по 23 марта учащиеся будут участвовать в образовательном проекте «Урок цифры»
Алина Сашина
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Задания разработаны для младшей, средней и старшей школы.Задания разработаны для младшей, средней и старшей школы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С 10 марта в школах Кировской области стартует Всероссийский образовательный проект «Урок цифры». В течение двух недель учащиеся будут осваивать новые цифровые технологии и повышать компьютерную грамотность.

Сегодня большинство ребят волнуют вопросы: как сохранить персональные данные и уметь создавать надежные пароли в соцсетях. В этом году году «Лаборатория Касперского» для школьников разработала специальный тренажер, чтобы познакомить детей с основами информационной безопасности.

- В этом году мы хотим обратить внимание детей и подростков на риски, связанные со слабыми паролями, показать, чем может обернуться кража аккаунта, научить их отличать фишинговые сайты от настоящих и не поддаваться на мошенническую рекламу, - рассказал руководитель направления детской безопасности в интернете «Лаборатория Касперского» Андрей Сидоренко.

Задания разработаны для младшей, средней и старшей школы. Тренажер предлагает три варианта сценариев с разными героями - биологом, художником и математиком. Учащиеся могут выбрать, за кого из персонажей сыграть. При этом можно пройти сценарий несколько раз - за разных героев. Все задания знакомят ребят с темой безопасности в ситуациях, которые случаются и в реальной жизни.

Все материалы будут доступны на сайте урокцифры.рф и после 23 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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