2020-03-08T17:25:10+03:00
Общество

Прокуратура нашла грубые нарушения в деятельности «ГДМС»

Из-за бездействия компании пострадала 16-летняя девочка
Олег ЛЯЛИН
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В скором времени пострадавшую из-за халатной работы подрядчика ждет третья операция.В скором времени пострадавшую из-за халатной работы подрядчика ждет третья операция.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Прокуратура Кировской области выявила серьезные нарушения законодательства компанией АО «ГДМС». Напомним, что в декабре 2019 года из-за ненадлежащей уборки территории пострадала 16-летняя девушка. Она повредила обе лодыжки. Ее родители обращались в администрацию города за выплатой компенсации. Но им отказали.

И теперь прокуратуре ничего не мешает предъявить подрядчику обвинения. Юрист Ярослав Михайлов выложил у себя на странице ВК документ, подтверждающий виновность «управляйки» в пункте «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ, не соответствующих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Родители девочки рассказали, что сейчас она передвигается при помощи костылей. Две операции ей уже сделали. Через три недели она ждет еще одну.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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