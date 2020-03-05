В Крыму погиб кировчанин: мужчина сорвался со скалы
Очевидцы вызвали спасателей, однако было уже поздно
Спасатели нашли тело на 13-метровой глубине. Фото: mchs.rk.gov.ru
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Чрезмерно активный отдых иногда приводит к смертельным последствиям. Так, отдыхавший в Крыму кировчанин погиб, сорвавшись со скалы. Об этом сообщает местное управление МЧС.
4 марта один из отдыхающих на скале Дива сорвался с уступа и упал в море. Очевидцы сообщили об этом спасателям. На место прибыл аварийно-спасательный отряд из 7 человек и сотрудники ГИМС. Спустя час тело нашли в 15 метрах от скалы, на глубине 13 м. Погибшим оказался 33-летний уроженец города Кирова.
Спасатели вытащили тело на берег и передали полиции для дальнейшего следствия.
ИСТОЧНИК KP.RU