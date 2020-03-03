2020-03-03T13:23:57+03:00
Общество

В Кировской области ищут нового директора Фонда капремонта

Кандидаты могут подать документы в течение месяца
Алина Сашина
Поделиться:
Нарекания в адрес организации не раз высказывали и жители области, и народные избранники. Фото: tek-gkh.kirovreg.ruНарекания в адрес организации не раз высказывали и жители области, и народные избранники. Фото: tek-gkh.kirovreg.ru
Изменить размер текста:

Региональное министерство энергетики и ЖКХ ищет нового генерального директора в «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области». Конкурс на замещение должности руководителя этой некоммерческой организации объявили вчера, 2 марта.

Напомним, предыдущий директор Михаил Кузьмин работал на этом посту с 01.06.2018 года. Но 28 февраля этого года он уволился по собственному желанию. За это время нарекания в адрес организации высказывали и жители области, и народные избранники.

Кировчане, желающие занять эту должность, могут подать документы с 04.03.2020 по 02.04.2020. Конкурсную документацию и требования к кандидатам можно посмотреть на сайте министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области.

Заявления кандидаты могут принести по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 23, каб. 501, в рабочие дни с 08-00 до 17-00. Квалификационный экзамен среди соискателей планируют провести 17 апреля текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кирове собирают благотворительную помощь для верных друзей
В лесополосе за Старым мостом обнаружили тело 25-летнего кировчанина
В Кирово-Чепецке пропали две 15-летние девушки
В кировской школе №19 объявили карантин из-за эпидемии гриппа
Более миллиарда рублей направили на обеспечение производственной безопасности своих сотрудников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в 2019 году
В Кирове на ремонт дворов выделено 63 миллиона рублей
В Кировской области ищут нового директора Фонда капремонта
Кировские акробаты поборются за мировое первенство в Швейцарии
В смертельном ДТП в Белохолуницком районе погибла фельдшер скорой помощи
Кировчане выбрали двадцать городских улиц для ремонта тротуаров
Кировская область в ТОП-20 регионов по доле просроченных кредитов
Кировские библиотеки отменили массовые мероприятия до конца карантина
Работникам мясокомбината в Советске не выплатили более полумиллиона рублей
Стало известно, как будет выглядеть новый юго-западный рынок
С каких кировских улиц вывезут снег в ближайшие три дня?
Мишки на севере: в Кировской области из-под снега показались первые медведи
LTE-фикация набирает обороты: МегаФон на Вятке нарастил 4G-скорости