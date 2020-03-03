В Кировской области ищут нового директора Фонда капремонта
Региональное министерство энергетики и ЖКХ ищет нового генерального директора в «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области». Конкурс на замещение должности руководителя этой некоммерческой организации объявили вчера, 2 марта.
Напомним, предыдущий директор Михаил Кузьмин работал на этом посту с 01.06.2018 года. Но 28 февраля этого года он уволился по собственному желанию. За это время нарекания в адрес организации высказывали и жители области, и народные избранники.
Кировчане, желающие занять эту должность, могут подать документы с 04.03.2020 по 02.04.2020. Конкурсную документацию и требования к кандидатам можно посмотреть на сайте министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области.
Заявления кандидаты могут принести по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 23, каб. 501, в рабочие дни с 08-00 до 17-00. Квалификационный экзамен среди соискателей планируют провести 17 апреля текущего года.
ИСТОЧНИК KP.RU