Омутнинская набережная преобразится за счет федеральных денег

1 Март 2020 2020-03-01T15:14:32+03:00

Вот так в скором времени будет выглядеть набережная. Фото: kirovreg.ru

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В Омутнинске благоустроят набережную пруда за счет государства. Проект от Кировской области победил во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Мероприятие прошло по всей стране уже в третий раз. В текущем году от нашего региона выдвинулись на участие сразу шесть муниципалитетов. Омутнинский проект одержал победу в номинации «Малые города от 20 до 50 тысяч человек».

Согласно ему, будущую набережную разобьют на несколько территорий. На линевом береге появится новый сквер для отдыха. Запланирована лодочная станция с прокатом, местом для шезлонгов и волейбольной площадкой. Горожане и гости смогут пройтись по парку искусств - заглянуть в круглогодичное кафе, посетить выставочную галерею и сувенирные магазины. Также на набережной разместится летний кинотеатр и линейный парк, где можно будет посидеть на лавочках и покататься на велосипедах.

На воплощение этой идеи Омутнинск получит деньги из федерального бюджета. Напомним, что в прошлом году победителем конкурса стал город Советск с проектом развития и благоустройства исторической Кукарской слободы. Там работы начнутся в текущем году.

Оценить проект благоустройства Омутнинской набережной можно на картинках ниже.

В зимнее время на пруду расположится каток. Фото: kirovreg.ru

Планируется обустроить парк с велодорожками и лавочками. Фото: kirovreg.ru

А в непогоду можно будет спрятаться в кафе. Фото: kirovreg.ru

ИСТОЧНИК KP.RU