2020-02-28T13:00:48+03:00
Происшествия

В Мурашинском районе 21 баллон с жидким хлором находился рядом с водозабором

Прокуратура района подала иск против администрации поселения
Алина Сашина
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В п. Безбожник Мурашинского района рядом с водозабором нашли баллоны с ядовитым веществом. Фото: www.prokuratura-kirov.ruВ п. Безбожник Мурашинского района рядом с водозабором нашли баллоны с ядовитым веществом. Фото: www.prokuratura-kirov.ru
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В п. Безбожник Мурашинского района рядом с водозабором нашли баллоны с ядовитым веществом. Такое сообщение поступило в районную прокуратуру. Ведомство организовало проверку. Информация подтвердилась. Вблизи комплекса сооружений, снабжающих поселок водой, обнаружили 21 баллон с жидким хлором.

Проверка также установила, что администрация Мурашинского сельского поселения не обеспечила безопасность жизненно важного объекта.

Прокуроры обратились в Мурашинский районный суд, который обязал муниципалитет утилизировать опасные баллоны. После чего администрация поселения заключила контракт с организацией, которая занимается утилизацией опасных отходов.

Сейчас баллоны с опасным ядовитым веществом уничтожены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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