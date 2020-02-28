В Мурашинском районе 21 баллон с жидким хлором находился рядом с водозабором
В п. Безбожник Мурашинского района рядом с водозабором нашли баллоны с ядовитым веществом. Такое сообщение поступило в районную прокуратуру. Ведомство организовало проверку. Информация подтвердилась. Вблизи комплекса сооружений, снабжающих поселок водой, обнаружили 21 баллон с жидким хлором.
Проверка также установила, что администрация Мурашинского сельского поселения не обеспечила безопасность жизненно важного объекта.
Прокуроры обратились в Мурашинский районный суд, который обязал муниципалитет утилизировать опасные баллоны. После чего администрация поселения заключила контракт с организацией, которая занимается утилизацией опасных отходов.
Сейчас баллоны с опасным ядовитым веществом уничтожены.
ИСТОЧНИК KP.RU