Магическая комедия дель-арте в «Театре на Спасской»

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:09:02+03:00

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- А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира? - сказал однажды герой известной советской кинокомедии. Что ж, многие театры частенько «замахиваются» на бессмертную классику, и здесь крайне важно сделать так, чтобы не получился «замах на рубль, а удар — на копейку». Ведь пьесы Вильяма Шекспира (при всей сценической органичности и благодатности материала) тема достаточно сложная и непредсказуемая. У кировского ТЮЗа получилось преодолеть все трудности воплощения пьесы и создать превосходную комедию дель-арте (а это жанр, в котором театр работает впервые) по мотивам ранних пьес великого драматурга. «Двух веронцев» редко ставят на отечественной сцене, но в ее героях наблюдательный зритель сможет угадать прототипы более поздних шекспировских персонажей, ставших всемирно известными.

Спектакль поставлен в жанре комедии дель-арте, пришедшей к нам из Италии эпохи раннего Реннесанса. Это яркое площадное действо, театр масок, корни которого лежат в традиции европейского карнавала. Отметим, что над спектаклем работал французский режиссер Ролан Бонин, представитель иной театральной культуры, много знающий о секретах народного театра масок, а также об искусстве актерской импровизации, составляющей основу этого замечательного жанра. «Два веронца» - это история двух пар молодых влюбленных, полная изощренных интриг, веселой суматохи, приключений и причудливых любовных «многоугольников». Впрочем, все завершится хэппи-эндом, ведь этого требуют законы жанра магической комедии дель-арте. Спектакль «Два веронца» будет представлен кировской публике 29 февраля в «Театре на Спасской».

Где: Театр на Спасской

Когда: 29 февраля, 18.00

Стоимость билета: 350 рублей

Возрастной рейтинг: 16+

ИСТОЧНИК KP.RU