28-29 февраля c девяти улиц Кирова уберут снег и оставленные на обочинах машины

26 Февр. 2020 2020-02-26T18:52:50+03:00

Работы будут проходить в период с 22:00 до 7:00. - admkirov.ru

Работы по вывозу будут проходить ночью

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Управление дорожной инфраструктуры предоставило график вывоза снега с городских улиц на ближайшие трое суток.

На 26 февраля запланирована очистка: - улицы Мостовицкой - улицы Ивана Попова - перекрестка улиц Некрасова и Пугачева

27 февраля снег вывезут с: - улицы Воровского (включая путепровод) - улицы Щорса - Театральной площади

28 февраля работы пройдут на: - улице Карла Маркса (от ул. Воровского до ул. Профсоюзной) - Студенческом проезде (от ул. Московской до ул. Воровского) - участке от проспекта Строителей до дома №21/2 по улице Ульяновской.

Для вывоза снега выбрано время - с 22.00 до 7.00. До начала работ организация выставит временные знаки, запрещающие парковку автомобилей на рабочих участках.

Напомним, управление дорожной и парковой инфраструктуры просит автовладельцев не оставлять машины на обочинах дорог и учитывать выставленные ограничительные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU