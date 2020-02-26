28-29 февраля c девяти улиц Кирова уберут снег и оставленные на обочинах машины
Управление дорожной инфраструктуры предоставило график вывоза снега с городских улиц на ближайшие трое суток.
На 26 февраля запланирована очистка: - улицы Мостовицкой - улицы Ивана Попова - перекрестка улиц Некрасова и Пугачева
27 февраля снег вывезут с: - улицы Воровского (включая путепровод) - улицы Щорса - Театральной площади
28 февраля работы пройдут на: - улице Карла Маркса (от ул. Воровского до ул. Профсоюзной) - Студенческом проезде (от ул. Московской до ул. Воровского) - участке от проспекта Строителей до дома №21/2 по улице Ульяновской.
Для вывоза снега выбрано время - с 22.00 до 7.00. До начала работ организация выставит временные знаки, запрещающие парковку автомобилей на рабочих участках.
Напомним, управление дорожной и парковой инфраструктуры просит автовладельцев не оставлять машины на обочинах дорог и учитывать выставленные ограничительные знаки.
ИСТОЧНИК KP.RU