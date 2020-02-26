Школьников младших классов планируют кормить местными продуктами

26 Февр. 2020 2020-02-26T17:47:39+03:00

Это позволит контролировать качество блюд и их цены.

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Правительство Кировской области продолжает работу по организации бесплатного горячего питания учащихся младших классов. В нашем регионе их насчитывается более 60 тысяч человек.

В настоящее время в районах проработаны вопросы инфраструктуры существующих пищеблоков и буфетов по каждой школе.

Важно проверить все школьные буфеты и столовые. И в случае необходимости провести работу по улучшению условий питания дошкольников.

Внимание уделяется как школам со своей столовой, так и школам, где организацией питания занимаются сторонние организации, крупнейшая из которых - райпо.

Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов отметил, что предприятия потребкооперации должны помочь организовать питание детей в школах. Он поручил проработать этот вопрос министерству сельского хозяйства составить продовольственную карту, чтобы кормить детей нашими, местными продуктами.

На совещании обсудили ассортимент школьных буфетов, подчеркнув, что при его составлении необходимо делать акцент на полезные продукты.

Несмотря на то, что качество блюд в разных районах остается примерно одинаковым, стоимость их отличается. Задача состоит в том, чтобы и цены также были соразмерными. Возможно, использование местных продуктов поможет решить и этот вопрос. Сейчас проводят сравнение стоимости школьных обедов в разных районах области.

Обеспечить бесплатным горячим блюдом всех учащихся начальной школы должны с первого сентября текущего года в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU