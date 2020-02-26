2020-02-26T18:15:47+03:00
Общество

В Кирове приватизируют 128 муниципальных объектов

Нереализованные здания тоже включены в проект
Олег ЛЯЛИН
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Ожидаемый доход от предприятий - 32,6 миллиона. Фото: duma.mo-kirov.ru/Ожидаемый доход от предприятий - 32,6 миллиона. Фото: duma.mo-kirov.ru/
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128 объектов муниципальной собственности города Кирова передадут в частные руки. Это нежилые помещения, административные здания, участки земли и движимое имущество. Если их удастся продать, бюджет на текущий год пополнится на 32,6 миллиона рублей.

Также в программу приватизации включили еще 34 объекта. Они не были ранее реализованы из-за слишком высокой стоимости. Их планируют продать через аукционы или публичное предложение.

Кроме того, депутаты Кировской Гордумы проголосовали за реорганизацию МУП «Кировсвет». Предприятие преобразуют в муниципальное учреждение. Имущество, находящееся в собственности компании также возвращено в казну муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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