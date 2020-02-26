Назначена замглавы администрации Кирова
Депутаты Кировской Гордумы утвердили Анну Вершинину в должности заместителя главы администрации города. Она будет курировать вопросы местного самоуправления, работу с обращениями граждан и отвечать за кадры. Кроме того, Анна Анатольевна начнет заниматься защитой прав и интересов мэрии.
На заседании Гордумы депутат Владимир Журавлев спросил у Вершининой, почему она ушла из суда. Анна Анатольевна ответила, что она проработала в Арбитраже более 30 лет и ей стало «скучновато». Поэтому она решила попробовать что-то новое. Об этом рассказали на портале «Свой Кировский».
Анна Вершинина родилась в 1969 году в Кирове, имеет высшее юридическое образование. В Арбитражном суде она занималась делами о банкротстве, защите деловой репутации и имущественными спорами.
ИСТОЧНИК KP.RU