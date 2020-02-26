2020-02-26T17:58:19+03:00
Общество

Школа «Юность» получила новый автобус

Юные спортсмены смогут ездить на соревнования с комфортом
Семен Семенов
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Новый автобус вмещает в себя до 30 человек. Фото: kirovreg.ruНовый автобус вмещает в себя до 30 человек. Фото: kirovreg.ru
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В начале 2020 года у спортивной школы «Юность» появился новый автобус, брендированный в рамках национального проекта «Спорт - норма жизни». Он удобен для дальних поездок, и уже совсем скоро юные спортсмены смогут ездить на нем, покоряя новые рубежи.

Такой комфортный автобус позволит спортивной школе быстро доставлять сразу по 30 своих воспитанников к местам проведения как региональных, так и межрегиональных соревнований.

- Наша задача - обеспечить организацию выездов для участия в массовых зрелищных физкультурно-спортивных мероприятиях и турнирах, - заявил директор спортивной школы «Юность» Андрей Цылев. - Все это делается для того, чтобы выросло как можно больше детей, занимающихся спортом.

Такой автобус - это прекрасная визитная карточка как самого города, так и всего проекта в целом.

Цель проекта «Спорт - норма жизни» - к 2024 году повысить количество людей, занимающихся физической культурой и спортом, до 55%. Согласно последним опросам ВЦИОМ, на сегодняшний день число таких людей составляет 40% населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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