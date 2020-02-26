Школа «Юность» получила новый автобус
В начале 2020 года у спортивной школы «Юность» появился новый автобус, брендированный в рамках национального проекта «Спорт - норма жизни». Он удобен для дальних поездок, и уже совсем скоро юные спортсмены смогут ездить на нем, покоряя новые рубежи.
Такой комфортный автобус позволит спортивной школе быстро доставлять сразу по 30 своих воспитанников к местам проведения как региональных, так и межрегиональных соревнований.
- Наша задача - обеспечить организацию выездов для участия в массовых зрелищных физкультурно-спортивных мероприятиях и турнирах, - заявил директор спортивной школы «Юность» Андрей Цылев. - Все это делается для того, чтобы выросло как можно больше детей, занимающихся спортом.
Такой автобус - это прекрасная визитная карточка как самого города, так и всего проекта в целом.
Цель проекта «Спорт - норма жизни» - к 2024 году повысить количество людей, занимающихся физической культурой и спортом, до 55%. Согласно последним опросам ВЦИОМ, на сегодняшний день число таких людей составляет 40% населения.
ИСТОЧНИК KP.RU