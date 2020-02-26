Андрей Балдыков назначен министром энергетики и ЖКХ Кировской области

26 Февр. 2020 2020-02-26T17:49:41+03:00

Андрей Иванович работает на руководящих постах уже несколько лет. - kirovreg.ru

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26 февраля правительство Кировской области представило министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрея Балдыкова. Указ подписал губернатор Игорь Васильев. Андрей Иванович сменил на этом посту Игоря Редькина.

Стоит заметить, что Андрей Балдыков – уроженец Ижевска. В качестве руководителя различных предприятий работает уже с 2000 года.

В 2007 году будущий министр энергетики и ЖКХ переехал в Киров, где также работал на ведущих должностях.

В 2013 году его пригласили на пост заместителя директора по развитию услуг в «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Сейчас Балдыков снова вернулся в Киров. Он будет занимать должность министра энергетики и ЖКХ.

Известно, что Андрей Иванович десять лет являлся членом экспертного совета Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики и был награжден почетной грамотой. Был экспертом по энергетике Промышленно-экономической ассоциации Удмуртии «Развитие».

ИСТОЧНИК KP.RU