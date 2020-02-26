За пять дней автоинспекторы выявили в Кирове 43 нарушения на общественном транспорте

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:43:08+03:00

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В нашей области в последнее время произошло несколько аварий с участием общественного транспорта. В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции с 20 по 29 февраля усиленно проверяют работу кировских автобусов.

Каждый день во всех районах города автоинспекторы организуют рейды, в ходе которых выявляют и пресекают нарушения ПДД водителями, занимающимися перевозкой пассажиров.

С 20 по 24 февраля текущего года сотрудники ГИБДД уже проверили более 240 таких транспортных средств. В ходе проверок они выявили 43 нарушения ПДД. В том числе, 13 водителей нарушили правила маневрирования, трое - не пропустили пешеходов переходах, пятеро управляли неисправными машинами. За выпуск на линию транспортных средств с неисправностями ответят также должностные лица.

Результаты всех мероприятий сотрудники Госавтоинспекции оперативно сообщают в организации, которые отвечают за пассажирские перевозки. Кроме того, автоинспекторы проводят беседы с водителями регулярных маршрутов. При этом особый акцент они делают на соблюдение скоростного режима, правилам посадки и высадки пассажиров и маневрирования.

ИСТОЧНИК KP.RU