За пять дней автоинспекторы выявили в Кирове 43 нарушения на общественном транспорте
В нашей области в последнее время произошло несколько аварий с участием общественного транспорта. В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции с 20 по 29 февраля усиленно проверяют работу кировских автобусов.
Каждый день во всех районах города автоинспекторы организуют рейды, в ходе которых выявляют и пресекают нарушения ПДД водителями, занимающимися перевозкой пассажиров.
С 20 по 24 февраля текущего года сотрудники ГИБДД уже проверили более 240 таких транспортных средств. В ходе проверок они выявили 43 нарушения ПДД. В том числе, 13 водителей нарушили правила маневрирования, трое - не пропустили пешеходов переходах, пятеро управляли неисправными машинами. За выпуск на линию транспортных средств с неисправностями ответят также должностные лица.
Результаты всех мероприятий сотрудники Госавтоинспекции оперативно сообщают в организации, которые отвечают за пассажирские перевозки. Кроме того, автоинспекторы проводят беседы с водителями регулярных маршрутов. При этом особый акцент они делают на соблюдение скоростного режима, правилам посадки и высадки пассажиров и маневрирования.
ИСТОЧНИК KP.RU