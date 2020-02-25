Жительница Вятских Полян доверилась «знакомому» и лишилась самого ценного

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:34:59+03:00

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УМВД России по Кировской области сообщает про очередную жертву дистанционных мошенников. Женщина перевела своему «знакомому» восемь с половиной тысяч рублей.

37-летняя жительница райцентра общалась с преступником в соцсетях. Как выяснилось позже, страницу мужчины взломали мошенники. Сначала липовый знакомый попросил шесть тысяч рублей в долг. Она перевела эти деньги на указанный счет, после чего злоумышленник стал просить еще семь тысяч. Женщина перевела две с половиной тысячи.

Через некоторое время, связавшись со своим настоящим знакомым, она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Сейчас по факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Следствие устанавливает личность преступника.

ВАЖНО

Полицейские напоминают гражданам о том, что страницы их друзей и знакомых могут быть взломаны или скопированы. Если у вас просят деньги в долг, убедитесь, что это действительно тот человек. Для этого достаточно телефонного звонка или личной встречи.

ИСТОЧНИК KP.RU