На неделе в Кирове ожидается дождь со снегом

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:29:46+03:00

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Во вторник, 25 февраля, по прогнозам gismeteo.ru, в Кирове будет пасмурно и снежно. Днём ожидается +1 градус. Вечером в городе похолодает до -1, и начнется сильный снег.

Утро среды начнется с небольшого похолодания. Температура воздуха составит -3…-4 градуса. Днем погода порадует жителей солнцем. Вечером станет еще холоднее. Столбик термометра опустится до отметки -7 градусов.

В четверг, 27 февраля, в течение всего дня в Кирове будет идти снег. Синоптики прогнозируют -1...+1 градус.

В пятницу кировчанам стоит захватить с собой зонт. С утра и до позднего вечера в городе обещают проливной дождь. Ожидается потепление до +3 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU