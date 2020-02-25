2020-02-25T16:14:51+03:00
Спорт

Киров принимает крупные соревнования по ледолазанию

В нашем городе пройдут чемпионаты России и мира
Александр МАКАРОВ
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Чемпионат России по ледолазанию пройдет с 27 февраля по 1 марта. Фото: sport.kirovreg.ruЧемпионат России по ледолазанию пройдет с 27 февраля по 1 марта. Фото: sport.kirovreg.ru
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27 февраля, в 12.10 в спорткомплексе «Трамплин» откроют чемпионат и первенство России по альпинизму в дисциплине ледолазание. Как сообщают в администрации города, на соревнования съедутся более 150 спортсменов из 20 регионов России. А финальные выступления и церемонию закрытия посетит президент Федерации альпинизма России Алексей Слатюк.

Кроме того, 7 и 8 марта Киров примет первенство мира в этом же виде спорта. На соревнования планетарного масштаба в наш город приедут ледолазы из США, Англии, Франции, Чехии, Кореи и других стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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