В Кирово-Чепецком районе организация причинила вред природе на 70,7 млн рублей

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:20:40+03:00

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Министерство охраны окружающей среды Кировской области вместе с региональным УФСБ России пресекли незаконную добычу песка в Кирово-Чепецком районе.

- В ходе проведения плановых рейдов сотрудники управления государственного экологического надзора министерства выявили незаконную добычу полезных ископаемых в Кирово-Чепецком районе, - пояснили в министерстве охраны окружающей среды Кировской области.

С сентября по октябрь 2019 в районе д. Бегичи Кирово-Чепецкого района организация добывала песок. Но лицензии на право пользования недрами у нее не было. Объем похищенного песка - 8,8 тыс. куб. метров. Помимо этого, предприниматели уничтожили плодородный растительный слой на площади 3,4 тыс. кв. метров. Таким образом они нанесли природе ущерб на 70,7 млн рублей.

Сотрудники отдела УФСБ в г. Кирово-Чепецке вместе с представителями министерства охраны окружающей среды Кировской области пресекли эту незаконную деятельность.

МО МВД России «Кирово-Чепецкий» возбудило уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство».

ИСТОЧНИК KP.RU