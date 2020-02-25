В Орловской области нашли останки павшего в годы войны офицера-кировчанина
Орловская поисковая организация «Отечество» и Следственный комитет Орловской области разыскивают родственников красноармейца. Останки кировчанина поисковики нашли в мае прошлого года.
На месте они обнаружили фрагменты погон и танковое обмундирование. По архивным документам активисты ПО «Отечество» узнали имя и звание павшего бойца. Им оказался Кузнецов Петр Васильевич, 1910 года рождения, капитан, офицер связи 195 отделения танковой бригады. Он погиб 7 августа 1943 года в период Курской битвы, во время наступательной операции «Кутузов».
Архивная запись в книге учета потерь. Фото: pamyat-naroda.ru
Также известно имя супруги погибшего офицера: Кузнецова Евдокия Дмитриевна. Она жила в Кирове. Всех, кому что-то известно о родственниках Петра Васильевича, просят сообщить информацию по телефонам 8 (910) 207-05-25; 8 (953) 626-07-12.
ИСТОЧНИК KP.RU