В Орловской области нашли останки павшего в годы войны офицера-кировчанина

25 Февр. 2020 2020-02-25T14:37:57+03:00

Наш земляк Кузнецов Петр Васильевич погиб во время Курской битвы

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Орловская поисковая организация «Отечество» и Следственный комитет Орловской области разыскивают родственников красноармейца. Останки кировчанина поисковики нашли в мае прошлого года.

На месте они обнаружили фрагменты погон и танковое обмундирование. По архивным документам активисты ПО «Отечество» узнали имя и звание павшего бойца. Им оказался Кузнецов Петр Васильевич, 1910 года рождения, капитан, офицер связи 195 отделения танковой бригады. Он погиб 7 августа 1943 года в период Курской битвы, во время наступательной операции «Кутузов».

Архивная запись в книге учета потерь. Фото: pamyat-naroda.ru

Также известно имя супруги погибшего офицера: Кузнецова Евдокия Дмитриевна. Она жила в Кирове. Всех, кому что-то известно о родственниках Петра Васильевича, просят сообщить информацию по телефонам 8 (910) 207-05-25; 8 (953) 626-07-12.

ИСТОЧНИК KP.RU