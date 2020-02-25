Кировская «Родина» выиграла у иркутской «Байкал-Энергии»

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:10:26+03:00

Игроки «Родины» к перерыву проигрывали, но во втором тайме сумели переломить ситуацию. Фото: vk.com/hcrodinakirov

Изменить размер текста: A A

24 февраля кировская «Родина» принимала на своем стадионе иркутскую команду «Байкал-Энергия». Это был предпоследний матч чемпионата. И от его результатов зависело распределение мест в конце турнирной таблицы. И чтобы не остаться на последней строке турнирной таблицы, кировчанам нужна была уверенная победа.

Матч подопечные Андрея Рушкина начали отлично. Уже на третьей минуте Станислав Исмагилов с подачи Евгения Леухина забил первый гол. Но уже к 14 минуте гости вырвались вперед, имея на счету два забитых мяча.

А на 26 минуте игроки «Байкал-Энергии» удачно пробили 12-метровый. Правда, уже через две минуты право на пенальти получили уже кировчане. Сергей Перминов отлично его реализовал.

В первом тайме «Родины» не смогла использовать все голевые моменты. А вот иркутяне сумели заработать еще одно очко. Счет к перерыву был не в пользу кировчан — 2:4.

Во втором тайме гости снова получили право на пенальти. Но Артем Катаев не дал им шанс забить очередной мяч. Это переломило ход игры.

На 61 минуте Станислав Исмагилов сделал дубль и сократил отставание от соперников. После чего хоккеисты «Родины» стали все чаще оказываться у ворот противника.

На 78 минуте игроки «Байкала» нарушили правила. И Сергей Перминов снова не упустил свой шанс, сравняв счет – 4:4.

Стало понятно, что сине-белые приложат все усилия, чтобы добыть три очка. И очередная атака наших хоккеистов на 83 минуте закончилась угловым, после подачи которого Егор Шицко забивает пятый гол. Это четвертая победа кировской команды в этом году. Она позволила подопечным Андрея Рушкина за тур до конца чемпионата, уйти с последнего места.

ИСТОЧНИК KP.RU