Военно-мемориальный комплекс на Старо-Макарьевском кладбище отремонтируют до 7 мая

23 Февр. 2020 2020-02-23T15:00:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Стоимость контракта на восстановление - 4,888 тысяч рублей. Подача заявок завершится 3 марта. Подрядчик, подписавший контракт, должен закончить все работы до 7 мая.

В его обязанности войдут штукатурные работы, очистка всех металлических вставок комплекса. Также требуется обновить краску мемориальных плит. Еще подрядчик должен выложить плитку и отремонтировать ступени. При сдаче обновленного комплекса необходимо представить фотоотчет.

На сайте госзакупок, кроме того, появился еще один контракт стоимостью 1,7 миллионов рублей. На эти деньги подрядчик отремонтирует сразу 4 комплекса - в Порошино, Коминтерне, Дымково и Сидоровке. Сдать эти мемориалы должны также, к 7 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU