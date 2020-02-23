Военно-мемориальный комплекс на Старо-Макарьевском кладбище отремонтируют до 7 мая
Стоимость контракта на восстановление - 4,888 тысяч рублей. Подача заявок завершится 3 марта. Подрядчик, подписавший контракт, должен закончить все работы до 7 мая.
В его обязанности войдут штукатурные работы, очистка всех металлических вставок комплекса. Также требуется обновить краску мемориальных плит. Еще подрядчик должен выложить плитку и отремонтировать ступени. При сдаче обновленного комплекса необходимо представить фотоотчет.
На сайте госзакупок, кроме того, появился еще один контракт стоимостью 1,7 миллионов рублей. На эти деньги подрядчик отремонтирует сразу 4 комплекса - в Порошино, Коминтерне, Дымково и Сидоровке. Сдать эти мемориалы должны также, к 7 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU