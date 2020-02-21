2020-02-21T20:42:07+03:00
Происшествия

Кировчанин хотел устроиться на работу, но потерял деньги

Он стал очередной жертвой мошенников
Александр МАКАРОВ
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Мужчина лишился семи тысяч рублейМужчина лишился семи тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кирове продолжают «разводить» доверчивых граждан. В полицию обратился 59-летний житель города. Как сообщает областное УМВД, мужчина нашел объявление на популярном сайте с вакансией водителя. Липовый работодатель обсудил с ним условия и назначил встречу. При этом он попросил потерпевшего пополнить счета «служебных сотовых телефонов», пообещав, что все расходы возместит.

Кировчанин «повелся» и положил на три номера более семи тысяч рублей. Спустя некоторое время мошенник снова позвонил доверчивому мужчине и попросил перевести ему еще денег под другими предлогами. Он понял, что его обманывают и обратился в полицию.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Было установлено, что один из номеров зарегистрирован аж в Таиланде. Сейчас выясняют личность и местонахождение преступника.

ВАЖНО

В УМВД по Кировской области рекомендуют жителям не переводить свои деньги незнакомцам. Нужно помнить, что преступники могут представляться кем угодно и использовать разнообразные предлоги, чтобы получить сбережения доверчивых граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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