В Омутнинске открыли визит-пункт для туристов

20 Февр. 2020 2020-02-20T18:17:29+03:00

В нем жители и гости города получат полезную информацию о достопримечательностях Кировской области В нем жители и гости города получат полезную информацию о достопримечательностях Кировской области

Изменить размер текста: A A

Пункт открыли в Центральной библиотеке имени А.Л. Алейнова. Он стал четвертым в нашей области.

На церемонии открытия глава района Александр Малков заметил, что «Омутнинский район вошел в список самых радушных районов области».

Директор Центра развития туризма Кировской области Елена Данюшенкова отметила, что визит-пункт будет выполнять несколько функций:

— Это сервисная служба, которая предоставляет информацию о местных туристских продуктах, достопримечательностях региона, а также о мероприятиях, экскурсионных маршрутах, транспорте, отелях и прочем, что интересует туристов. Поэтому для выбора своего активного отдыха в том или ином регионе следует изначально обратиться в местный визит-центр. Важно, что инициатива открытия таких визит-центров в районах нашей области исходит от самих жителей. Это значит, что у людей есть заинтересованность в развитии своей территории, и новая услуга будет востребована, в частности, гостями Омутнинского района. Вся работа, проводимая в этой сфере, направлена на увеличение туристского потока в наш регион.

Также в Центре развития туризма подчеркнули, что окажут вновь открытому пункту всю необходимую методическую поддержку.

Напомним, что сегодня визит-пункты открыты еще в Кирове, Слободском и Туже. Они работают каждый день с 9 - 18. О мероприятиях туристской сферы области можно почитать на сайте visitkirov.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU