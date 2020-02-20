Ученики младших классов получат бесплатное горячее питание

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:18:51+03:00

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Школьники 1-4 классов уже с нового учебного года получат бесплатные горячие обеды. В правительстве Кировской области отмечают, что для этого требуется оборудовать школьные столовые и буфеты. Также нужно наладить снабжение качественными продуктами, желательно от местных производителей.

Всего на обеспечение горячим питанием учеников 1-4 классов планируется выделить около 271 млн рублей. Большая часть этих денег поступит из федерального бюджета. В такую сумму обойдутся школьные обеды на срок с 1 сентября по 31 декабря 2020 года. Расчет делали исходя из планируемого количества учеников - 60 894 человека. Субсидии направят в районные бюджеты.

Закон об обеспечении школьников младших классов бесплатными горячими обедами приняли в Госдуме 18 февраля. Согласно ему один раз в день дети будут получать питание. Кроме того, документ устанавливает строгие критерии для здорового питания и высокие требования к поставщикам школьной еды.

ИСТОЧНИК KP.RU