Пьяная кировчанка угнала машину таксиста, который ее подвозил
В Кирове пьяная девушка угнала машину таксиста, который любезно предложил довезти ее до дома. Информация об этом появилась в группе «Место Происшествия Киров».
Одна уставшая от жизни и алкоголя кировчанка решила, что не может идти дальше пешком, и на улице Солнечной остановила такси «с руки». Подобравшему ее сердобольному водителю она объяснила, что наличных у нее нет, зато есть банковская карта. Правда, она забыла от нее пин-код. Водитель решил, что в таком случае может хотя бы заправиться за счет пассажирки - бесконтактная оплата по ее карте работала.
Все шло ровно по плану до того момента, как мужчина пошел оплачивать бензин. На свою беду, добрый самаритянин оставил ключи в замке зажигания. Стоило ему скрыться, как его пассажирка лихо прыгнула на водительское сиденье и была такова. Когда мужчина вернулся к месту, где оставил свою ласточку, там лишь валялся оборванный заправочный пистолет.
Сейчас угонщицу разыскивает полиция. «Комсомолке» правоохранительные органы на данный момент не смогли дать какой-либо комментарий.
ИСТОЧНИК KP.RU