Пьяная кировчанка угнала машину таксиста, который ее подвозил

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:36:02+03:00

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В Кирове пьяная девушка угнала машину таксиста, который любезно предложил довезти ее до дома. Информация об этом появилась в группе «Место Происшествия Киров».

Одна уставшая от жизни и алкоголя кировчанка решила, что не может идти дальше пешком, и на улице Солнечной остановила такси «с руки». Подобравшему ее сердобольному водителю она объяснила, что наличных у нее нет, зато есть банковская карта. Правда, она забыла от нее пин-код. Водитель решил, что в таком случае может хотя бы заправиться за счет пассажирки - бесконтактная оплата по ее карте работала.

Все шло ровно по плану до того момента, как мужчина пошел оплачивать бензин. На свою беду, добрый самаритянин оставил ключи в замке зажигания. Стоило ему скрыться, как его пассажирка лихо прыгнула на водительское сиденье и была такова. Когда мужчина вернулся к месту, где оставил свою ласточку, там лишь валялся оборванный заправочный пистолет.

Сейчас угонщицу разыскивает полиция. «Комсомолке» правоохранительные органы на данный момент не смогли дать какой-либо комментарий.

ИСТОЧНИК KP.RU