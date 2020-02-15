Три человека погибли на пожаре в Афанасьевском районе

15 Февр. 2020 2020-02-15T18:11:13+03:00

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Сегодня, 15 февраля, утром в Омутнинский следственный отдел сообщили о пожаре. В деревне Макаровская Афанасьевского района сгорел дом. Сотрудники полиции обнаружили на месте троих погибших.

По предварительной информации следствия вечером 14 февраля в этом доме трое мужчин устроили посиделки. В гости к 62-летнему хозяину пришли его односельчане 56-ти и 57-ми лет. Конечно, дело без распития спиртных напитков не обошлось. Когда в помещении внезапно вспыхнул пожар, мужчины не заметили. Результат –трое погибших.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Они устанавливают обстоятельства произошедшего. Для того, чтобы установить причины пожара и смерти погибших, проведут экспертизы. По результатам проверки примут решение о том, нужно ли проводить дополнительные следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU