2020-02-15T18:11:13+03:00
Происшествия

Три человека погибли на пожаре в Афанасьевском районе

Причину смерти мужчин установит следствиее
Ольга Маковеева
Поделиться:
Причина пожара пока неизвестна, но результат трагичен - трое погибших.Причина пожара пока неизвестна, но результат трагичен - трое погибших.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Сегодня, 15 февраля, утром в Омутнинский следственный отдел сообщили о пожаре. В деревне Макаровская Афанасьевского района сгорел дом. Сотрудники полиции обнаружили на месте троих погибших.

По предварительной информации следствия вечером 14 февраля в этом доме трое мужчин устроили посиделки. В гости к 62-летнему хозяину пришли его односельчане 56-ти и 57-ми лет. Конечно, дело без распития спиртных напитков не обошлось. Когда в помещении внезапно вспыхнул пожар, мужчины не заметили. Результат –трое погибших.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Они устанавливают обстоятельства произошедшего. Для того, чтобы установить причины пожара и смерти погибших, проведут экспертизы. По результатам проверки примут решение о том, нужно ли проводить дополнительные следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Три человека погибли на пожаре в Афанасьевском районе
Администрация Кирова ответит по суду
Стали известны кинопредпочтения кировчан на День влюблённых
В Кирове объявлен карантин: число заболевших ОРВИ выросло
Где в Кирове в выходные лучше не оставлять свой автомобиль
В Кировской области прошли Чемпионаты органов безопасности ПФО по лыжным гонкам и плаванию
В Кирове уже шестой месяц разыскивают 44-летнего мужчину
В Кирове задержали подозреваемого в сутенерстве и похищении девушки
Меню для кировских детских садов станет разнообразнее
Замначальника Омутнинского отделения полиции задержали за получение взятки
В Кирове прошел фестиваль-конкурс «Рояль-концерт»
Ученые ВятГУ составили перечень насекомых Кировской области
В Афанасьевском районе двое мужчин убили пенсионера за отказ отдать им деньги
Какая погода ждет кировчан в выходные дни?
В Кирове нашли тело пенсионера в траншее, оставшейся после ремонта теплотрассы
ВятГУ приглашает на ежегодную олимпиаду по бухгалтерскому учету
Администрация Кикнурского района нарушила закон о контрактных закупках
В Кировской области уже месяц разыскивают 48-летнего мужчину
В Кирове презентовали проект «Серебряное ожерелье России»
В Кирове состоится благотворительная лыжная гонка «Спорт во благо»
Уволенный кировчанин обокрал стройку на три тысячи рублей
В Кирове пропала 15-летняя девушка
Кировские УК оштрафовали почти на миллион рублей за плохую уборку снега и льда