2020-02-14T15:23:14+03:00
Происшествия

В Кирове задержали подозреваемого в сутенерстве и похищении девушки

На протяжении трех лет мужчина заставлял девушек оказывать интинмные услуги
Анастасия РОМАНОВА
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Сейчас правоохранительные органы устанавливают причастность кировчанина к другим преступлениям. Фото: СУ СКР по Кировской областиСейчас правоохранительные органы устанавливают причастность кировчанина к другим преступлениям. Фото: СУ СКР по Кировской области
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В Кирове задержали местного жителя по подозрению в сутенерстве и похищении человека. Об этом сообщает областной Следком.

В 2017-2020 годах 35-летний кировчанин решил обогатиться не самым обычным способом - стать сутенером. Для этого мужчина в соцсетях размещал объявления по оказанию интимных услуг и набирал девушек. Последние и оказывали те самые услуги - в принудительном порядке, поскольку кировчанин предусмотрительно забрал документы у «работниц». Часть полученного заработка им приходилось отдавать подозреваемому - за поиск клиентов, доставку на место и покровительство.

Одна из девушек отказалась работать и попыталась сбежать. Попытка удалась, однако кировчанин смог ее выследить. 5 февраля, подкараулив беглянку, он силой затолкнул ее в свою машину и возил по городу, отказываясь отпустить. Освободили несчастную сотрудники кировского отделения УФСБ.

Сейчас сутенера задержали. Кировчанину вменяют «похищение человека из корыстных побуждений» и «организацию занятий проституцией». По совокупности ему грозит срок от пяти до семнадцати лет. Также правоохранительные органы устанавливают причастность подозреваемого к другим преступлениям. Всех, кто обладает какой-либо информацией об этом человеке, просьба сообщать по телефонам 8(8332) 485-236 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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