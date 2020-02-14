2020-02-14T14:35:45+03:00
Происшествия

Замначальника Омутнинского отделения полиции задержали за получение взятки

Теперь ему придется заплатить куда больше, чем ему дали
Анастасия РОМАНОВА
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В доме и на рабочем месте взяточника провели обыск. Фото: скриншот с видео СУ СКР Кировской областиВ доме и на рабочем месте взяточника провели обыск. Фото: скриншот с видео СУ СКР Кировской области
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В Омутнинске задержали заместителя начальника местного отделения полиции. Стража порядка подозревают в получении взятки. Об этом сообщают УМВД России и Следственный комитет по Кировской области.

В 2019-2020 годах наш «герой» соблазнился взяткой от одного из жителей региона. Суть была простой: полицейский получает деньги и за это не делает ничего. В буквальном смысле. Некая группа людей организует и проводит незаконные азартные игры в Омутнинске и районе, а замначальника полиции их «крышует». В частности, взяточник должен был сообщать своим «подзащитным» о плановых проверках и рейдах по пресечению незаконной игровой деятельности. На том они и сошлись. Всего страж порядка взял на лапу 70 тысяч рублей.

Но недолго музыка играла. 13 февраля текущего года за нашим «героем» пришли. В его доме и на рабочем месте провели обыск. Сейчас на подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки должностным лицом за незаконные действия (бездействие)». Светит замначальнику отдела полиции (надо полагать, уже бывшему) куда больше, чем он получил - штраф от половины до двух миллионов рублей или срок от трех до восьми лет, опять-таки с возможностью штрафа. Вообще вариаций наказания по этой статье куда больше, на любой вкус. Кажется, надо было требовать большую сумму, чем предложили.

Сейчас взяточника задержали. Расследование по делу продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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