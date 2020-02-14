В Кирове прошел фестиваль-конкурс «Рояль-концерт»
В Кирове прошел VI Межрегиональный фестиваль-конкурс пианистов «Рояль-концерт». В этом году в нем участвовали 86 музыкантов из нашего региона, а также из Удмуртии, Нижегородской области и Республики Коми.
Наши ребята показали отличные результаты: 14 из 15 лауреатов конкурса – воспитанники музыкальных школ Кирова и Кировской области.
Фестиваль в Кирове проходит уже 10 лет. И всегда очень ярко. На конкурсные прослушивания приходят не только профессиональные музыканты. Его концерты посещают многие кировчане.
В этом году специально для фестиваля композитор, преподаватель музыкальной школы при Казанской консерватории Андрей Килин написал «Концертино». Это произведение для фортепиано и струнного оркестра в конкурсной программе исполнили юные музыканты средней возрастной группы.
ИСТОЧНИК KP.RU