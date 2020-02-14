В Кирове прошел фестиваль-конкурс «Рояль-концерт»

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:22:23+03:00

Лауреаты выступили на Гала-концерте в филармонии в сопровождении Вятского камерного оркестра. Фото: www.kirovreg.ru

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В Кирове прошел VI Межрегиональный фестиваль-конкурс пианистов «Рояль-концерт». В этом году в нем участвовали 86 музыкантов из нашего региона, а также из Удмуртии, Нижегородской области и Республики Коми.

Наши ребята показали отличные результаты: 14 из 15 лауреатов конкурса – воспитанники музыкальных школ Кирова и Кировской области.

Фестиваль в Кирове проходит уже 10 лет. И всегда очень ярко. На конкурсные прослушивания приходят не только профессиональные музыканты. Его концерты посещают многие кировчане.

В этом году специально для фестиваля композитор, преподаватель музыкальной школы при Казанской консерватории Андрей Килин написал «Концертино». Это произведение для фортепиано и струнного оркестра в конкурсной программе исполнили юные музыканты средней возрастной группы.

ИСТОЧНИК KP.RU