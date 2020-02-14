2020-02-14T12:33:09+03:00
Происшествия

В Афанасьевском районе двое мужчин убили пенсионера за отказ отдать им деньги

Ссора переросла в избиение, закончившееся трагическим исходом
Анастасия РОМАНОВА
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Подозреваемых в убийстве пенсионера уже задержали.Подозреваемых в убийстве пенсионера уже задержали.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Афанасьевском районе задержали двоих местных жителей. Мужчины подозреваются в убийстве пенсионера. Об этом сообщают региональные УМВД России и Следственный комитет.

Утром 13 февраля в полицию обратилась жительница села Бисерово. По ее словам, она пришла проведать своего брата, 80-летнего пенсионера, и нашла его мертвым в собственном доме. На теле погибшего нашли следы от множественных ударов, в том числе поленом, которое нашли там же.

Вскоре выяснилось, что около дома пенсионера видели одного из жителей поселка Афанасьево, ранее судимого 18-летнего молодого человека. Выяснили также, к кому он мог приехать в гости в Бисерово - к местному 34-летнему знакомому, тоже ранее судимому. В доме последнего находились оба мужчины, причем одежда хозяина дома была в крови.

Обоих задержали и удерживали до приезда следственно-оперативной группы. Уже в отделении полиции мужчины признались в убийстве пенсионера. С их слов, в тот день они выпивали вместе, будучи в гостях в селе. Когда алкоголь закончился, один из компании вспомнил: неподалеку живет пожилой мужчина, у которого как раз должна быть пенсия. К нему они и отправились за деньгами, якобы, собираясь попросить в долг.

Пенсионер, естественно, ответил отказом. Гостей такой ответ не устроил. Разгорелась ссора, перешедшая в драку в одностороннем порядке. Избив хозяина дома, мужчины обыскали дом, но денег не нашли, и сбежали. 18-летний афанасьевец добавил, что в доме убитого он оставил шапку. После, вернувшись за ней, своей вещи он уже не нашел - ее забрали при осмотре дома.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство». Подозреваемым грозит теперь от шести до пятнадцати лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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