2020-02-14T13:14:05+03:00
Происшествия

Какая погода ждет кировчан в выходные дни?

«Комсомолка» подскажет, как правильнее одеться для прогулок на свежем воздухе
Анастасия РОМАНОВА
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В такую погоду кировчанам лучше позаботиться не только о себе, но и о своих питомцах.В такую погоду кировчанам лучше позаботиться не только о себе, но и о своих питомцах.Фото: Александр ГЛУЗ
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Долгожданные (хотя, скорее, все-таки не очень) морозы все-таки опустились на Кировскую область. Но ненадолго. Грядущие выходные также отметятся достаточно низкой температурой воздуха, правда, с дальнейшим ее повышением. «Комсомолка» с помощью gismeteo.ru подготовила прогноз на ближайшие два дня, чтобы кировчане не ошиблись с выбором одежды для похода на улицу.

Суббота, 15 февраля, отметится достаточно резким перепадом температуры - от -16 градусов ночью до -11 днем. С утра синоптики обещают переменную облачность - наконец кировчане увидят солнце. С двенадцати часов дня начнется снег, и прекратится примерно к 18.00. Сильного ветра не ожидается, так что пережить «минус» будет легко.

В воскресенье, 16 февраля, температура снова потихоньку пойдет на подъём. Ночью обещают -11 градусов и небольшой, кратковременный снег. В полдень ненадолго выглянет солнце, а температура повысится до -6 градусов. Ближе к 18 часам может подняться ветер, так что любителям вечерних прогулок лучше укутаться потеплее. И в любом случае не забывайте шапку!

ИСТОЧНИК KP.RU

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