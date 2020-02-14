2020-02-14T11:30:41+03:00
Происшествия

В Кирове нашли тело пенсионера в траншее, оставшейся после ремонта теплотрассы

Проверка выяснит обстоятельства и причины гибели кировчанина
Анастасия РОМАНОВА
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Проверка выяснит, было ли это стечением обстоятельств или нарушением безопасности со стороны ЖКХ. Фото: prokuratura-kirov.ruПроверка выяснит, было ли это стечением обстоятельств или нарушением безопасности со стороны ЖКХ. Фото: prokuratura-kirov.ru
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Вечером 13 февраля возле одного из домов по улице Воровского обнаружили тело пенсионера. Труп лежал в траншее, появившейся после ремонта теплотрассы на этом участке. Об этом сообщают прокуратура и Следственный комитет Кировской области.

На место выехали представители обоих ведомств. По факту смерти 70-летнего пенсионера начали проверку. Назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причин. Эти мероприятия покажут, была ли смерть пенсионера результатом нарушений ЖКХ в части безопасности при проведении ремонта теплотрассы. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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