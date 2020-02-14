В Кирове нашли тело пенсионера в траншее, оставшейся после ремонта теплотрассы
Вечером 13 февраля возле одного из домов по улице Воровского обнаружили тело пенсионера. Труп лежал в траншее, появившейся после ремонта теплотрассы на этом участке. Об этом сообщают прокуратура и Следственный комитет Кировской области.
На место выехали представители обоих ведомств. По факту смерти 70-летнего пенсионера начали проверку. Назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причин. Эти мероприятия покажут, была ли смерть пенсионера результатом нарушений ЖКХ в части безопасности при проведении ремонта теплотрассы. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU