В Кировской области уже месяц разыскивают 48-летнего мужчину
В последний раз его видели 13 января
Мужчину разыскивают по всей области. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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В Кировской области ищут 48-летнего жителя поселка Восточный Омутнинского района. Валерий Трутень пропал 13 января 2020 года. С тех пор информации о его местонахождении нет.
Приметы пропавшего сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Валерию Викентьевичу 48 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, короткие черные волосы. Из особых примет - желтая серьга-кольцо в ухе. Неизвестно, во что был одет мужчина на момент ухода из дома.
Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU