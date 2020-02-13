2020-02-13T17:06:31+03:00
Происшествия

Уволенный кировчанин обокрал стройку на три тысячи рублей

В качестве компенсации он прихватил с собой пару вещей
Анастасия РОМАНОВА
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Незадачливого воришку остановил патруль Росгвардии. Фото: 43.rosgvard.ruНезадачливого воришку остановил патруль Росгвардии. Фото: 43.rosgvard.ru
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Народная пословица гласит «уходя домой с работы, прихвати хотя бы гвоздь». И в особенности, если тебя уволили. По крайней мере, именно этим тезисом руководствовался один из кировчан, задержанный росгвардейцами 11 февраля.

Около часа ночи патруль заметил на улице Казанской прохожего, под покровом тьмы одиноко несущего куда-то шлифовальную машинку и баллон монтажной пены. Заподозрив неладное, росгвардейцы остановили мужчину и поинтересовались, своим ли это трудом нажитое имущество. На что кировчанин предельно честно ответил: нет. Как выяснилось, его накануне уволили со стройки, и он решил в качестве компенсации прихватить пару вещичек.

56-летнего мужчину передали полиции для разбирательства. Ущерб работодателю оценили в три тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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