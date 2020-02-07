2020-02-07T11:31:46+03:00
Общество

Киров на пороге эпидемии гриппа

На карантин выводят все больше и больше детей
Александр МАКАРОВ
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Медучреждениям советуют готовится к «наплыву» пациентовМедучреждениям советуют готовится к «наплыву» пациентовФото: Олег РУКАВИЦЫН
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За последнюю неделю в Кировской области заболело ОРВИ 8686 человек, что ниже эпидемиологического порога всего на 4%. Как сообщает управление Роспотребнадзора, заболеваемость выросла на 25%.

На карантин вывели 23 класса в десяти школах города. Доля вирусов гриппа выросла с 9,4% до 15%. По словам специалистов, это начало эпидемического подъема.

Роспотребназор предупредил, что больницы и поликлиники должны быть готовы к росту числа больных вирусом. Органам власти необходимо организовать профилактику и улучшить дезинфекцию в местах массового скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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