Киров на пороге эпидемии гриппа
На карантин выводят все больше и больше детей
Медучреждениям советуют готовится к «наплыву» пациентовФото: Олег РУКАВИЦЫН
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За последнюю неделю в Кировской области заболело ОРВИ 8686 человек, что ниже эпидемиологического порога всего на 4%. Как сообщает управление Роспотребнадзора, заболеваемость выросла на 25%.
На карантин вывели 23 класса в десяти школах города. Доля вирусов гриппа выросла с 9,4% до 15%. По словам специалистов, это начало эпидемического подъема.
Роспотребназор предупредил, что больницы и поликлиники должны быть готовы к росту числа больных вирусом. Органам власти необходимо организовать профилактику и улучшить дезинфекцию в местах массового скопления людей.
ИСТОЧНИК KP.RU