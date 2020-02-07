Киров на пороге эпидемии гриппа

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:31:46+03:00

На карантин выводят все больше и больше детей

Изменить размер текста: A A

За последнюю неделю в Кировской области заболело ОРВИ 8686 человек, что ниже эпидемиологического порога всего на 4%. Как сообщает управление Роспотребнадзора, заболеваемость выросла на 25%.

На карантин вывели 23 класса в десяти школах города. Доля вирусов гриппа выросла с 9,4% до 15%. По словам специалистов, это начало эпидемического подъема.

Роспотребназор предупредил, что больницы и поликлиники должны быть готовы к росту числа больных вирусом. Органам власти необходимо организовать профилактику и улучшить дезинфекцию в местах массового скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU