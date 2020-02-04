В Воронежской области нашли останки кировчан, погибших в Великой Отечественной

4 Февр. 2020 2020-02-04T18:05:01+03:00

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Воронежская военно-патриотическая организация «Дружина» сообщает о том, что найдены останки солдат, погибших в Великую Отечественную войну. Во время поисковых работ волонтеры подняли двух бойцов из Кировской области.

Одного из красноармейцев звали Николай Дмитриевич Скурихин. Он служил в 237-й стрелковой дивизии 841-го стрелкового полка. Родился в деревне Малая Скуриха Поляковского сельского совета Халтуринского района Кировской области. Мать: Анна Ивановна Скурихина. Боец пропал без вести 27 июля 1942 года у села Ломово Рамонского района Воронежской области. Похоронен в Озерках.

Сведений о втором солдате сохранилось немного. Согдаков Андр… Филиппович, 1917 года рождения. Был призван в Красную армию Просницким РВК Кировской области. Адрес семьи: Кировская область, Просницкий район, деревня Чижи. Боец погиб в Рамонском районе Воронежской области. Его похоронили в братской могиле в селе Чистая Поляна.

Поисковики просят всех, кому что-либо известно о павших бойцах или о их родственниках позвонить по телефону 8 (923) 488-35-35. Это телефон отряда «Дружина».

ИСТОЧНИК KP.RU