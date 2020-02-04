В Оричевском районе семья заложила дом, купленный на материнский капитал

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:09:46+03:00

Родители купили дом за маткапитал и заложили его Фото: Анастасия ОСИПОВА

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Прокуратура Оричевского района проверила законность использования материнского капитала. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Родители приобрели жилье на средства господдержки, но при этом нарушили закон. Они должны были оформить квадратные метры в общую долевую собственность вместе с детьми, но не сделали это. Позже граждане использовали жилье в качестве залога.

Оформление долей на несовершеннолетних запрещает любые сделки с недвижимостью. Прокурор направил иск в суд, по которому родители должны оформить собственность по закону, а договор залога признать недействительным. Судья признал требования прокуратуры Оричевского района законными и удовлетворил их.

ИСТОЧНИК KP.RU