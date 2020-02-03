2020-02-03T17:53:44+03:00
Общество

Поезда пригородного сообщения в Кировской области получат новые вагоны

Олег ЛЯЛИН
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12 вагонов будут курсировать по неэлектрофицированным путям Кировской области.12 вагонов будут курсировать по неэлектрофицированным путям Кировской области.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кировской области появятся 12 новых пассажирских вагонов. Они будут курсировать по неэлектрофицированным линиям железной дороги Киров - Пинюг - Подосиновец - Луза.

Торжественное мероприятие, на котором состоится презентация новых вагонов пройдет во вторник, 4 февраля, в 12.00 на железнодорожном вокзале Кирова.Участие примут Александр Чурин - председатель правительства Кировской области, Анатолий Лесун - начальник Горьковской железной дороги и Анатолий Кузнецов - генеральный директор АО «ВВППК».

ИСТОЧНИК KP.RU

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