Поезда пригородного сообщения в Кировской области получат новые вагоны
12 вагонов будут курсировать по неэлектрофицированным путям Кировской области.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кировской области появятся 12 новых пассажирских вагонов. Они будут курсировать по неэлектрофицированным линиям железной дороги Киров - Пинюг - Подосиновец - Луза.
Торжественное мероприятие, на котором состоится презентация новых вагонов пройдет во вторник, 4 февраля, в 12.00 на железнодорожном вокзале Кирова.Участие примут Александр Чурин - председатель правительства Кировской области, Анатолий Лесун - начальник Горьковской железной дороги и Анатолий Кузнецов - генеральный директор АО «ВВППК».
ИСТОЧНИК KP.RU