2020-02-01T15:06:05+03:00
Общество

Студентам и пенсионерам скидки: опубликованы льготные цены на проезд в общественном транспорте в Кирове

Изменения уже вступили в силу
Олег ЛЯЛИН
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Последний раз тарифы менялись в 2017 году. Фото: vk.com/kirovtПоследний раз тарифы менялись в 2017 году. Фото: vk.com/kirovt
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С первого февраля 2020 года в городе изменились тарифы на проезд в автобусах и троллейбусах. Теперь поездка для горожан стоит 26 рублей, вместо 22. Однако пенсионерам и студентам можно чуть уменьшить стоимость проезда.

Паблик ВК «Кировский транспорт» опубликовал фотографию со стенда «Автотранспортного предприятия», где прописано, что проезд по льготному тарифу для пенсионеров составит 21 рубль. Студенты могут ездить за 23 рубля, имея соответствующее разрешение.

Напомним, что последний раз цены на проезд в общественном транспорте менялись в 2017 году. Тогда стоимость билета подняли с 19 рублей до 22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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