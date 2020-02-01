Жителей Кирова оштрафуют из-за отсутствия указателей адресов на домах

1 Февр. 2020 2020-02-01T13:21:24+03:00

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Уже в октябре в России стартует Всероссийская перепись населения 2020. В связи с этим терруправления Кирова провели проверки. Выяснилось, что на 1500 зданий нет таблички с улицей и номером. В основном такое нарушение выявлено у владельцев частных домов.

Чиновники заявляют, что за нарушение инвентаризации последуют штрафы. За многоквартирные дома ответственность несут управляющие компании, а за частные - их владельцы. За отсутствие таблички с номером и адресом штраф для граждан составит от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч, а для юридических лиц – от 50 до 200 тысяч рублей соответственно. Напомним, что указатель адреса и номера дома стоит в пределах тысячи рублей, а установить его можно с помощью одного лишь шуруповерта.

ИСТОЧНИК KP.RU