2020-02-01T13:21:24+03:00
Общество

Жителей Кирова оштрафуют из-за отсутствия указателей адресов на домах

Полторы тысячи зданий оказались без табличек
Олег ЛЯЛИН
Поделиться:
На управляющие компании возложат ответственность за отсутствие табличек на многоквартирных домах.На управляющие компании возложат ответственность за отсутствие табличек на многоквартирных домах.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Уже в октябре в России стартует Всероссийская перепись населения 2020. В связи с этим терруправления Кирова провели проверки. Выяснилось, что на 1500 зданий нет таблички с улицей и номером. В основном такое нарушение выявлено у владельцев частных домов.

Чиновники заявляют, что за нарушение инвентаризации последуют штрафы. За многоквартирные дома ответственность несут управляющие компании, а за частные - их владельцы. За отсутствие таблички с номером и адресом штраф для граждан составит от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч, а для юридических лиц – от 50 до 200 тысяч рублей соответственно. Напомним, что указатель адреса и номера дома стоит в пределах тысячи рублей, а установить его можно с помощью одного лишь шуруповерта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24