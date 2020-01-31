2020-01-31T12:33:40+03:00
Общество

В кировские детсады привозили молоко сомнительного качества

Продукцию изъяли и отправили на экспертизу
Александр МАКАРОВ
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Молоко в Киров поставляли из Пермского краяМолоко в Киров поставляли из Пермского краяФото: Мария ЛЕНЦ
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На днях в кировский комбинат питания обратились заведующие нескольких детсадов с жалобами на качество молока. Продукт поступил к ним в 20-х числах января и по словам сотрудников имеет несвойственный цвет и осадок.

Оказывается, аукцион на закупку молока комбинат питания провел в декабре. В нем участвовали два поставщика продукции: ООО «Кировская молочная компания» из Пасегово и ООО «Ника», которая находится аж в Пермском крае. По итогам торгов победили пермяки, так как заявили цену ниже, чем конкуренты.

- Ранее компания «Ника» уже поставляла в детские сады Кирова творог и сметану, - комментирует ситуацию директор комбината питания Александр Шутов. - Продукция прошла экспертизу, отклонений от норм не было. Молоко, которое поставили в январе имеет все необходимые санитарные документы.

С 20 по 27 января молоко было изъято из всех детсадов города, жалующихся на его качество. Больше тысячи литров продукции направлено на экспертизу в Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области. Пока результатов нет, но если выяснится, что молоко было плохого качества, то ООО «Ника» получит претензию. Кроме того, с компанией могут разорвать контракт и внести ее в реестр недобросовестных поставщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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