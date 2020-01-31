В Юрье под забором жилого дома устроили свалку из спиленных деревьев

31 Янв. 2020 2020-01-31T14:22:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Юрье спустя три месяца убрали свалку из деревьев, оставленную под забором чужого дома. Как сообщает прокуратура Кировской области, в июле 2019 года ОАО «Коммунэнерго» и ООО «ПМК-14» заключили договор на ремонт линии электропередач в поселке. Работы закончили в ноябре того же года, мешавшие деревья срубили. А вот вывозить их почему-то поленились. В итоге под забором дома №23 по улице Ст. Халтурина до нынешнего времени валялись ветки и стволы деревьев.

Возмущенные жильцы дома оставили жалобу органам местного самоуправления. Те, как и компания-заказчик, дружно проигнорировали этот факт. Тогда юрьянцы обратились уже в прокуратуру. После соответствующей проверки и внесения представления свалку древесины наконец убрали.

ИСТОЧНИК KP.RU