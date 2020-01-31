2020-01-31T14:22:29+03:00
Общество

В Юрье под забором жилого дома устроили свалку из спиленных деревьев

Склад древесины исчез только после вмешательства прокуратуры
Анастасия РОМАНОВА
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Вот такой «кустарник» лежал под забором дома с ноября. Фото: prokuratura-kirov.ruВот такой «кустарник» лежал под забором дома с ноября. Фото: prokuratura-kirov.ru
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В Юрье спустя три месяца убрали свалку из деревьев, оставленную под забором чужого дома. Как сообщает прокуратура Кировской области, в июле 2019 года ОАО «Коммунэнерго» и ООО «ПМК-14» заключили договор на ремонт линии электропередач в поселке. Работы закончили в ноябре того же года, мешавшие деревья срубили. А вот вывозить их почему-то поленились. В итоге под забором дома №23 по улице Ст. Халтурина до нынешнего времени валялись ветки и стволы деревьев.

Возмущенные жильцы дома оставили жалобу органам местного самоуправления. Те, как и компания-заказчик, дружно проигнорировали этот факт. Тогда юрьянцы обратились уже в прокуратуру. После соответствующей проверки и внесения представления свалку древесины наконец убрали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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