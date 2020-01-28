2020-01-28T15:22:04+03:00
Звезды

В Киров приедет Сергей Гармаш

Встреча с известным актером пройдет 1 февраля
Ольга Маковеева
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Творческая встреча пройдет в ДК «Родина»Творческая встреча пройдет в ДК «Родина»Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Бесценный, радушный творческий вечер-встреча с Сергеем Гармаш, одним из самых востребованных, харизматичных актеров современной России, советским и российским актером театра и кино, народным артистом России, лауреатом Театральной премии «Чайка», премии «Золотой овен», обладателем Приза Постоянного комитета Союзного государства «Герой нашего времени», премии Золотой орёл, кинопремии Ника.

Его персонажи часто люди жесткие и прямолинейные, а в целом разнообразные, хотя в жизни сам актер не считает себя жестким человеком.

Какой же на самом деле Сергей Гармаш, зритель узнает на этом вечере, который построен в диалоге с актером. «Всякому безобразию есть свое приличие» – сказал Антон Павлович Чехов. Именно эти слова взял для названия концертной программы Сергей Гармаш. И на театральной сцене, и на съемочной площадке, этот актер всегда удивительно органичен. Ему удается найти самую точную характеристику для своих героев, создать глубокий и интересный образ, а в сочетании с талантом и свойственной только ему энергией космоса, он невероятно притягателен.

Его присутствие, энергия и неповторимые интонации настолько заполняют сцену, что она не нуждается в декорациях – только большой экран, на котором демонстрируются отрывки из кинофильмов и спектаклей. Сергей Гармаш играет спектакль о своей жизни, честно рассказывая о времени и о себе.

Это будет вечер искренности и добра от Сергея Гармаш!

Где: ДК «Родина»

Когда: 01 февраля, 18.00

Стоимость билетов: 1200-3000 рублей.

Возрастной рейтинг: 12+

ИСТОЧНИК KP.RU

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