2020-01-28T16:35:40+03:00
Общество

Проезд в кировском общественном транспорте все-таки подорожает до 26 рублей

Новый тариф вступит в силу с 1 февраля текущего года
Анастасия РОМАНОВА
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О принятом решении объявили на пресс-конференции в правительстве области. Фото: kirovreg.ruО принятом решении объявили на пресс-конференции в правительстве области. Фото: kirovreg.ru
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То, о чем все говорили, наконец все-таки свершилось. На сегодняшней пресс-конференции в правительстве области, 28 января, Кировская РСТ подтвердила то, чего мы ожидали: проезд в общественном транспорте подорожает до 26 рублей. Тариф не изменялся на протяжении трех лет.

По словам руководителя областной РСТ Максима Михайлова, перевозчики требовали поднять тариф до 33, а то и до 45 рублей. Действующая же плата, 22 рубля, не компенсирует расходы в полной мере.

В результате специалисты Региональной службы по тарифам подсчитали максимальную стоимость проезда. В городском общественном транспорте она составит 26 рублей. В пригородном - 4 рубля за километр.

Новый тариф начнет действовать с 1 февраля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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