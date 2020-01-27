Улицы Кирова продолжают чистить от сугробов и подснежников

27 Янв. 2020 2020-01-27T16:47:05+03:00

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В Кирове продолжают чистить улицы от сугробов. В эту ночь, с 27 на 28 января, вывоз снега запланировали с улиц:

- Ульяновской (от ул. Солнечной до ул. Риммы Юровской),

- Октябрьский проспект (от ул. Московской до ул. Молодой Гвардии).

Администрация города напоминает, что снег вывозят с улиц в ночное время - с 22.00 до 07.00. За 12 часов до начала работ подрядчик должен установить аншлаги и временные знаки, запрещающие парковку там, где будут проводиться работы. Управление дорожной и парковой инфраструктуры просит водителей не оставлять свои машины на обочинах дорог и учитывать предупреждающие знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU