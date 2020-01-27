2020-01-27T16:16:24+03:00
Происшествия

В Кирове вор стащил у пенсионерки больше 48 тысяч рублей

Деньги и сотовый телефон лежали в сумочке потерпевшей
Александр МАКАРОВ
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Вор стащил сумку из квартиры пенсионеркиВор стащил сумку из квартиры пенсионеркиФото: Александр МАКАРОВ
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На днях к полицейским обратилась жительница Кирова. Кто-то украл у женщины сумочку с деньгами, документами и мобильником. Как сообщают в УМВД по Кировской области, в этот момент пенсионерка находилась дома, а сумка стояла в прихожей. Как и когда в ее квартиру залез вор, она не заметила.

Вскоре злоумышленника поймали сотрудники уголовного розыска. Им оказался ранее судимый 36-летний кировчанин. На допросе он сознался, что в тот вечер был в гостях, а когда уходил, заметил, что дверь в одну из квартир не заперта. Незаметно от хозяйки воришка зашел, стянул сумку и скрылся.

Подозреваемого взяли под стражу. По статье УК РФ: «Кража» с проникновением в жилище ему грозит до шести лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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